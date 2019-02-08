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Условия томоса помешали передать новой церкви часовню УПЦ в Антарктиде

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Условия томоса об автокефалии неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) стали препятствием для передачи ей часовни, расположенной на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Об этом сообщает одесское издание «Таймер».

В настоящее время часовня относится к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Руководство Национального антарктического центра по политическим соображениям решило передать ее в ведение ПЦУ. Сообщается, что решение о передаче принимал лично глава центра Евгений Дикий, так как постоянных прихожан у часовни нет.

Однако неканоническая структура не может принять часовню под свою юрисдикцию, так как условием передачи Константинополем томоса было ограничение ПЦУ в праве создавать и содержать приходы за пределами границ Украины. В то же время УПЦ МП обладает практически полной независимостью в составе Русской православной церкви (РПЦ) и может открывать приходы, где угодно. Главное условие — чтобы против этого не возражали другие канонические православные церкви.

Издание отмечает, что наиболее вероятным сценарием является подчинение часовни напрямую Константинопольскому патриархату, который разрешит служить там священникам ПЦУ.

Ранее в пятницу сообщалось, что информация о 200 приходах, которые якобы перешли из канонической УПЦ в новую ПЦУ, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. По его словам, на самом деле речь идет о 200 конфликтных точках. Из них 30 храмов действительно перешли в ПЦУ, еще в 45-ти произошел захват, а в остальных случаях ситуация пока не разрешена. Спикер УПЦ подчеркнул, что по факту каждого захвата храма уже поданы либо готовятся заявления в правоохранительные органы.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в ПЦУ заверяли, что не станут никого принуждать перейти под ее юрисдикцию.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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