Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ

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Филарет Денисенко

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний, передает Страна.ua.

По его словам, глава Киевского патриархата стал единственным участником Синода православной церкви, который не подписал соглашение о верности ПЦУ. «Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться священным писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом», — сказал Епифаний.

При этом Синоду не требуется согласие всех участников для принятия решений, отмечает издание.

Ранее Филарет заявил, что его церковь не будет выполнять условия, прописанные в томосе об автокефалии. По его словам, некоторые положения документа противоречат принципам автокефальных церквей. Так, томос указывает, что украинцы, проживающие за пределами страны, находятся в подчинении Вселенского патриархата, а не украинской церкви. При этом Филарет подчеркнул, что отказываться от томоса церковь не собирается.

В начале октября 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей приступил к предоставлению автокефалии (независимости) православной церкви на Украине. Для этого он снял анафему с Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. В декабре того же года священники приняли участие в объединительном соборе в Киеве, который провозгласил создание ПЦУ и выбрал ее главой Епифания.

Новая религиозная структура получила от Константинополя томос в январе 2019 года, однако большинство поместных церквей его не признали. Кроме того, против решения Варфоломея выступила РПЦ, которая разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата также не признала решение Константинополя.

После предоставления томоса Филарет получил титул почетного патриарха и остался во главе Киевского патриархата. Томос стал причиной многочисленных конфликтов на Украине. Так, священники ПЦУ обвинили Константинополь в обмане и нарушении обещаний, которые давались украинским церквям до получения томоса. Кроме того, украинские священники критиковали Константинополь за то, что с ними не обсудили текст устава ПЦУ. В религиозной структуре его получили за два часа до принятия в Стамбуле.

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