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Лидер украинских раскольников рассказал о недостатках томоса

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Патриарх Филарет

Бывший патриарх непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что его церковь не будет выполнять условия, прописанные в томосе об автокефалии украинской церкви. Об этом глава непризнанной церковной организации рассказал в интервью изданию «Настоящее время».

По его словам, в томосе прописаны три условия, которые противоречат принципам автокефальных церквей. Так, томос указывает, что украинцы, проживающие за пределами страны, находятся в подчинении Вселенского патриархата, а не украинской церкви. Кроме того, конфликтные ситуации в украинской церкви решаются не самостоятельно, а при посредничестве Вселенского патриархата. Наконец, украинским священникам запрещено варить миро (масло, используемое при помазании — прим. «Ленты.ру»), они обязаны получать его из Константинополя, что, по словам Филарета, свидетельствует о зависимости.

Филарет заявил, что в настоящее время идет «большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового», поэтому подчиненная ему религиозная структура не будет выполнять эти три прописанных в томосе условия. При этом он подчеркнул, что отказываться от томоса церковь не собирается.

Ранее Филарет рассказал об обмане бывшего президента Украины Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания, с помощью которого он был отстранен от управления неканоничной религиозной структурой.

В начале октября 2018 года Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, сняв анафему с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. В декабре того же года они приняли участие в объединительный соборе в Киеве, который провозгласил создание ПЦУ и выбрал ее главой Епифания.

Новое религиозная структура получила от Константинополя томос в январе 2019 года, однако большинство поместных церквей его не признали. На Украине томос также стал причиной многочисленных конфликтов. Священники ПЦУ обвинили Константинополь в обмане и нарушении обещаний, которые давались украинским церквям до получения томоса. Также украинские священники критиковали Константинополь за то, что с ними не обсуждался текст устава ПЦУ. В религиозной структуре его получили за два часа до принятия во Вселенском патриархате.

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