Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата. Об этом говорится в заявлении митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа на сайте религиозной организации.

Архиепископ заявил, что Константинополь во многом обманул украинскую церковь и не выполнил свои обещания, касающиеся, в частности, того, что в ПЦУ будет два предстоятеля и что сразу после создания церкви будет собран поместный собор для урегулирования всех «сомнительных вопросов бытия».

При этом текст устава не обсудили с ПЦУ. В религиозной структуре его получили за два часа до принятия во Вселенском патриархате.

В ПЦУ возмутились и тем, что все зарубежные приходы должны перейти под руководство Константинополя. «А сейчас еще и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому патриарху. Мы, дескать, в нарушение собственного устава, сами не хотим быть в юрисдикции Вселенского патриарха», — подчеркнул Иоасаф.

Спор также вызвал пункт о составе Синода ПЦУ. Согласно принятому в Константинополе уставу, его членами будут становиться все епископы, а ротация будет проходить по старшинству хиротоний, однако окончательное решение останется за предстоятелем церкви. По мнению иерархов ПЦУ, это нарушает принцип соборности. При этом устав не сохранил полномочия главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, как это было обговорено перед созданием новой церкви.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого. Предстоятелем был назначен епископ УПЦ КП, митрополит Епифаний, который являлся ставленником непризнанного патриарха Филарета.

В начале января в Киев прибыл томос об автокефалии новой церкви, однако его практически сразу увезли обратно в Стамбул: выяснилось, что не все архиереи Синода Константинопольского патриархата поставили на нем свои подписи. Затем томос вернули на Украину.

РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом сразу после снятия анафемы с украинских раскольников осенью 2018 года. Каноническая Украинская православная церковь осталась в составе Московского патриархата и не признала итоги Объединительного собора.

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