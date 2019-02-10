Украинский церковный раскол запустил раскол на Афоне

Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Московском патриархате.

По его словам, Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Собеседник агентства отметил, что среди этнических греков, населяющих Ватопед, много несогласных с позицией руководства монастыря, которое не считает представителей новой украинской церкви раскольниками.

На данный момент из всех поместных православных церквей каноничность ПЦУ признал только Константинопольский патриархат.

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Ранее сообщалось, что настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) закрыл ворота перед делегацией украинского епископа и не позволил представителям ПЦУ приложиться к мощам.

ПЦУ создана из раскольнических церквей Украины в середине декабря на объединительном соборе, инициированном президентом страны Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. В начале января в Киев был доставлен томос об автокефалии новой церкви. Структура подчиняется напрямую Константинопольскому патриархату, тогда как каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) входила и до сих пор остается под юрисдикцией Московского патриархата. Из-за этого решения Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

УПЦ вслед за РПЦ отказалась признавать итоги объединительного собора. Представители церкви регулярно сообщают о нападениях радикалов на храмы и случаях захвата приходов, при том, что в ПЦУ заверяли, что никого не будут принуждать войти в ее состав силой. По официальным канонической религиозной структуры, в настоящее время в новую церковь перешли 30 приходов, еще 45 было захвачено, на 120 храмов оказывалось давление.

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