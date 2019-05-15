Бывший глава УПЦ КП рассказал об обмане Порошенко

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх непризнанной Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет обвинил главу ПЦУ Епифания и президента Украины Петра Порошенко в обмане. Его слова передает УНИАН.

По словам Филарета, между ним, Епифанием и Порошенко была заключена договоренность, согласно которой Филарет должен был продолжить «руководить церковью на территории Украины вместе с Епифанием». Как утверждает церковник, разделение сфер влияния должно было произойти между ним и Епифанием таким образом, чтобы глава новообразованной церкви представлял интересы украинцев, живущих за границей. «Мы не договаривались, что меня отправят на покой!» — заявил Филарет.

При этом он признал, что договоренности носили устный характер, потому что он «и президенту доверял, и Епифанию доверял». «А они обманули», — добавляет он. По словам Филарета, если бы он знал, что ситуация сложится таким образом, он не выдвигал бы на пост главы ПЦУ Епифания.

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Ранее Филарет заявил, что создание ПЦУ не ликвидирует возглавляемую им УПЦ КП, а его отказ от сана патриарха был ситуативным. Кроме того, он обвинил Епифания в том, что тот «угоден Москве», поскольку в его адрес не звучит критика из России.

Епифаний признает наличие конфликта между ним и Филаретом. С момента получения томоса церковники не провели ни одной совместной службы.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого.

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