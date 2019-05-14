Радикалы призвали украинских церковников к согласию

Возле резиденции Киевского патриарха Филарета состоялась акция членов общественной организации «Корпус защитников Революции Достоинства», которые призвали украинских религиозных лидеров к единству. Об этом сообщает УНИАН.

«Раздор в наконец образованной соборной православной украинской церкви представляет угрозу национальной безопасности и станет лучшим подарком Кремлю. Миллионы украинских верующих могут стать заложниками недоразумений высшего духовенства Украинского государства», — заявили участники акции.

Они пытались передать Филарету письму, однако из резиденции к митингующим никто не вышел. Члены организации рассказали журналистам, что направят его патриарху по электронной почте.

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Участница акции Олеся Горяйнова отметила, что она и ее общественная организация не намерены давать оценку происходящему в отношениях между патриархом Филаретом и руководителем новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, а лишь призывают двух религиозных лидеров к пониманию.

С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Филарет не провели ни одной совместной службы.

После роспуска Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в декабре 2018 года Филарет является почетным патриархом ПЦУ. Ранее стало известно, что он решил провести собрание архиереев, где собрался обсудить перспективы возрождения Киевского патриархата. Епифаний на так называемую братскую встречу не приглашен.

После этого лидеры ПЦУ допустили вероятность раскола в новой церковной структуре.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого.

РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом сразу после снятия анафемы с украинских раскольников осенью 2018 года. Каноническая Украинская православная церковь осталась в составе Московского патриархата и не признала итоги Объединительного собора.

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