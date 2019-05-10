Между главами новой украинской церкви разгорелся конфликт

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) продолжает существовать. С таким заявлением в беседе с ТСН выступил бывший глава структуры Филарет.

Он решил провести собрание архиереев Православной церкви Украины (ПЦУ), где обсудить перспективы возрождения УПЦ КП.

Глава ПЦУ Епифаний на так называемую братскую встречу не пригашен. Он признал наличие конфликта с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата в декабре 2018 года является почетным патриархом.

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С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Фаларет не провели ни одной совместной службы.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого.

РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом сразу после снятия анафемы с украинских раскольников осенью 2018 года. Каноническая Украинская православная церковь осталась в составе Московского патриархата и не признала итоги Объединительного собора.

Филарет руководил УПЦ КП с момента ее создания в 1992 году.

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