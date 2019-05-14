Названы причины отказа главы ПЦУ участвовать в послании мира к Донбассу

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в «послании мира» к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский, потому что ему не понравился текст. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что главе ПЦУ не понравились слова о том, что «говорить нужно не языком пушек». Епифаний переживал, что его слова воспримут как призыв к переговорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), пишет агентство. Кроме того, Епифаний решил, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее.

Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира 13 мая. В записи послания приняли участие религиозные лидеры. Все участники ролика высказались за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».

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