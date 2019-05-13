Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. Оно опубликовано на его странице в Facebook.

В записи послания приняли участие религиозные лидеры, среди них не было главы новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, однако, по информации издания «Лiга.Новости», встреча между ним и Зеленским состоялась.

В ролике снялись среди прочих предстоятели Украинской православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий (Денисенко), глава Украинской грекокатолической церкви (УАГКЦ) Святослав, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф и другие религиозные лидеры мусульман и иудеев Украины.

Все участники ролика высказались за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!», — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента. При этом он отмечал, что допускает перезагрузку этого процесса.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого.

После роспуска УПЦ КП в декабре 2018 года Филарет является почетным патриархом ПЦУ. Ранее стало известно, что он решил провести собрание архиереев, где собрался обсудить перспективы возрождения Киевского патриархата. Епифаний на так называемую братскую встречу не приглашен.

РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом сразу после снятия анафемы с украинских раскольников осенью 2018 года. Каноническая Украинская православная церковь осталась в составе Московского патриархата и не признала итоги Объединительного собора.

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