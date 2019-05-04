Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины. Об этом пишет «Укринформ» в субботу, 4 мая.

По словам Зеленского, у него есть несколько так называемых «ходов» по данному вопросу.

«В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем всем», — заключил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе встречи с председателем Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

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Ранее сообщалось, что Зеленский предложит Верховной Раде провести церемонию его инаугурации 19 мая. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая. При этом СМИ сообщали, что инаугурацию уже предварительно назначили на 28 мая.

В апреле Зеленский заявлял, что Киев, в ответ на решение Москвы, будет предоставлять украинское гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов». Он также отмечал, что российские власти «зря тратят время» в попытках «соблазнить» граждан Украины своими паспортами.

Президент России Владимир Путин подписал два указа, упрощающих порядок предоставления российского гражданства некоторым категориям граждан Украины. Один из этих документов, подписанный 24 апреля, касается лиц, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины — эти территории частично контролируются самопровозглашенными республиками Донбасса. Другим указом, который был подписан 1 мая, российский лидер расширил и уточнил перечень категорий лиц, получивших такое право.

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