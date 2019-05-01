Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Аналогичное право получили граждане Украины, не имеющие гражданства или подданства другого государства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали оттуда до 18 марта 2014 года, когда указанные территории вошли в состав России.

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Помимо этого в упрощенном порядке за российским гражданством могут обратиться граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и в прошлом состояли в гражданстве СССР.

24 апреля Владимир Путин подписал указ упрощающий порядок выдачи российского гражданства лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Территории ОРДЛО фактически контролируются представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Решение российского президента вызвало широкий общественный резонанс: штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными и пообещал усилить международное давление на Москву, Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины, а США заявили, что данное решение стало частью «оккупационного плана». Российская сторона настаивает, что эта мера носит гуманитарный характер.

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