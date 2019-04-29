Путин призвал вернуть Саакашвили украинский паспорт

Президент России Владимир Путин призвал победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского восстановить в правах бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был лишен украинского гражданства. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 апреля.

Так российский лидер отреагировал на слова Зеленского относительно выдачи россиянам украинских паспортов.

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«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал Путин.

В конца марта Зеленский назвал Саакашвили серьезным дипломатом, который «защищает демократию Украины в Европе». Он добавил, что его консультации могут быть полезны.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в 2017-м по инициативе действующего президента Петра Порошенко. До 2021 году въезд в страну бывшему одесскому губернатору запрещен.

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