Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

По словам Саакашвили, он уже обратился с этой просьбой через своего юриста к Службе безопасности Украины. Он назвал запрет на въезд незаконным, и отметил, что хочет прилететь, в частности, для защиты себя в суде.

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«Я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины. (...) Несправедливо, когда меня выгоняют из страны, которую я люблю так же, как свою родную Грузию», — сказал Саакашвили.

В марте Саакашвили планировал оказаться на территории Украины 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили и выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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