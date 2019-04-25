Саакашвили предупредил Зеленского о проверке от России

Указ президента России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик станет проверкой «на вшивость» для будущего президента Украины Владимира Зеленского, считает экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Саакашвили, отметив свой большой опыт общения с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что подобными мерами руководство России пытается добиться от Украины уступок — перехода от многостороннего формата переговоров к двустороннему и «несколько других вещей — символических и не очень».

Бывший украинский губернатор считает, что чем больше уступок будет сделано Киевом, тем больше будет требовать российское руководство. При этом Саакашвили заявил, что любые нападки сделают Украину сильнее, потому что «все, что нас не убивает, делает прочнее». Политик призвал украинцев относиться к ситуации спокойно и указал, что Россия «в большом долгу» перед их страной.

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Ранее пресс-служба команды Зеленского назвала решение России об упрощении предоставления гражданства жителям ЛНР и ДНР «наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну».

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ОРДЛО президент России Владимир Путин подписал 24 апреля. По словам президента, у России «нет желания устраивать проблемы новой украинской власти», а решение носит «чисто гуманитарный характер».

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