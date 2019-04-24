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Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса

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Действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, упрощение выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это попытка «оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса» и создать там российский анклав с целью дальнейшей агрессии против Украины.

«Российская Федерация снова перешла "красные линии", открыто и нагло торпедирует мирный процесс», — считает действующий украинский президент.

Он указал, что Россия ввела рублевую зону в ДНР и ЛНР и провела там выборы в 2014 и 2018 годах, национализировала находящиеся на этих территориях украинские предприятия и официально признает документы, выданные незаконными органами (речь идет о бумагах, выданных властями республик, на Украине они считаются недействительными, а власти ДНР и ЛНР признаны оккупационным правительством — прим. «Ленты.ру»).

Порошенко подчеркнул, что подобным образом Москва действует в Южной Осетии и непризнанной Приднестровской Молдавской республике, «сознательно и цинично нарушая мировое гуманитарное право, запрещающее оккупационным властям менять гражданство оккупированных территорий».

В связи с этим действующий президент Украины призвал другие государства усилить санкции в отношении России.

Таким образом Порошенко отреагировал на указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Указ был подписан 24 апреля и вступает в силу со дня опубликования. Ранее сообщалось, что Киев уже обратился по этому поводу в Совет безопасности ООН.

Украина считает Россию ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны. В феврале прошлого года был принят закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Южная Осетия провозгласила независимость в 2008 году после военного конфликта с Грузией, в котором участвовали российские войска. Москва признала это решение. Тбилиси, а вместе с ним Киев и другие государства считают республику оккупированной территорией.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.

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