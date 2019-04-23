Зеленский накажет виновных в потере Крыма и Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский накажет виновных в потере Крыма и начале конфликта в Донбассе. Об этом член команды политика Иван Апрашин написал в своем блоге на портале «Обозреватель».

Апрашин заявил, что в ближайшее время украинское общество узнает правду о присоединении Крыма к России и причинах поражения украинской армии под Иловайском и в Дебальцево. По его словам, новая власть не собирается прятать правду, какой бы неприятной она ни была.

«Должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

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23 марта Зеленский признался, что не представляет, как можно сделать Крым украинским. До этого он заявил, что считает возможным идти на компромиссы с Россией ради возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и украинского суверенитета над Крымом.

Однако позже в интервью политик рассказал, что не планирует выполнять часть Минских соглашений, связанную с политическими реформами, которые включают в себя автономию для Донбасса и амнистию участников боевых действий со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Зеленский лидирует более чем с 73 процентами голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко уже признал поражение.

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