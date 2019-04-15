Штаб Зеленского отказался признавать референдум в Крыму

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией. Об этом говорится в заявлении, обнародованном штабом.

«Так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей республики, ведь он происходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымско-татарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения», — сказано в заявлении.

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В штабе кандидата также заверили, что разговоров о размене Крыма «на мир в Донбассе» быть не может ни при каких обстоятельствах.

Представители Зеленского признают, что диалог с Москвой неизбежен. Отмечается, что разговор должен происходить при участии западных партнеров Украины и не на «оккупированных территориях» государства. В штабе также подчеркнули, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым.

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31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Зеленский получил 30,24 процента голосов, а действующий президент Петр Порошенко — 15,95 процента. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40 процента, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67 процента.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

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