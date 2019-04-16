Организатор блокады Крыма обратился к Зеленскому

Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что хотел бы получить ответы на свои вопросы о Крыме и Донбассе лично от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а не от его штаба. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

По словам Джемилева, его вопросы касались не только Крыма, но планов Зеленского установить добрососедские отношения с Россией. «На какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить [президента России Владимира] Путина? Не предусматривает ли это признания аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области?» — спросил лидер крымско-татарского народа.

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Джемилев считает, что Зеленский должен дать ответ лично. «Завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского», — сказал политик.

В понедельник, 15 апреля, в штабе Зеленского заявили, что прошедший в 2014 году референдум о воссоединении Крыма с Россией не свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей республики, поскольку он происходил «под дулами российских автоматов». Команда кандидата в президенты Украины также заверила, что разговоров о размене Крыма «на мир в Донбассе» быть не может ни при каких обстоятельствах.

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31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Зеленский получил 30,24 процента голосов, а действующий президент Петр Порошенко — 15,95 процента. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40 процента, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67 процента. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.

Джемилев совместно с другими лидерами организации «Меджлис крымско-татарского народа» — Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым — в сентябре 2015 года организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма. При поддержке боевиков запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» (ПС) они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию полуострова.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014 года. В Киеве отказываются признать итоги голосования и называют полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.

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