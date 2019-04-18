Зеленский выступил против минских соглашений

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у Донбасса не должно быть особого статуса. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Политик заявил, что выступает против закона об особом статусе Донбасса и против амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

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«Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Зеленский анонсировал создание русскоязычного медиапортала для «правдивого освещения событий на Украине». По его словам, Донбасс можно вернуть в состав страны только с помощью «информационной войны».

Кроме того, политик заявил, что однозначно не будет вступать в коалицию с бывшими членами партии Регионов, которых на Украине считают пророссийскими политиками. Среди них Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Среди этих реформ принятие закона об особом статусе Донбасса, в котором прописана фактическая автономия региона: право на родной язык, свою полицию, суды и отдельные внешнеэкономические отношения с Россией. Амнистия также включена в состав минских соглашений. Оба этих закона приняты Верховной Радой, но еще не подписаны президентом.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25 процентов.

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