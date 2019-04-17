На Украине связали изменения ситуации в Донбассе с выборами и Россией

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии в Донбассе Сергей Наев рассказал о заметном обострении ситуации в зоне конфликта. Интервью с украинским генерал-лейтенантом опубликовано на сайте «Би-би-си Украина».

По словам Наева, ситуация на фронте обострилась после первого тура выборов. Он считает, что «таким образом Россия показывает украинцам — не забывайте, что у вас есть проблема, за которой стоим мы, и только от нас зависит, как будет развиваться конфликт России с Украиной».

Украинский генерал также обвинил Россию в организации провокаций в информационном пространстве для создания «управляемого хаоса». По его словам, Москва распространяет фейки и пытается распространить в зоне боевых действий панические настроения. Наев считает, что период выборов является «едва ли не лучшим моментом для скрытых спецопераций по расшатыванию ситуации, внесению раскола в общественное мнение».

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Как показали результаты голосования, большинство военных в зоне ООС проголосовали за Зеленского. При этом, пишет ТСН.ua, на передовой бойцы ООС предпочитали голосовать за действующего главнокомандующего.

Украина готовится ко второму туру президентских выборов, который состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, который остается лидером президентской гонки. Результаты первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента.

Операция объединенных сил (ООС) в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно указывала на голословность этих обвинений и то, что не является стороной разгоревшегося на востоке Украины внутригражданского конфликта.

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