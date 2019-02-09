Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса

Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

В сообщении ведомства поясняется, что силовики наблюдали исходящие с территории ЛНР «лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты». При этом точное местонахождение эмиттера установить не удалось.

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Госпогранслужба добавила, что в период с 2016-2018 годы пятеро украинских военнослужащих Краматорского пограничного отряда получили поражения органов зрения, наблюдая за позициями противника при помощи оптических приборов.

В мае 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «российский агрессор применяет против нас новое оружие». Он подчеркнул, что украинские военные будут использовать специальные дополнительные приборы, чтобы защититься от влияния лазерных лучей.

Операция объединенных сил (ООС) в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве.

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