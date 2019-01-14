Украинская рота отказалась воевать

Рота Вооруженных сил Украины в полном составе отказалась выходить на боевые позиции. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, командир второй роты третьего батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ заявил командованию, что личный состав подразделения не желает воевать, «ждет ротации и хочет вернуться домой живыми». После этого на место размещения роты выдвинулась военная полиция. Командир роты и командиры взводов задержаны.

Материалы по теме Синдром Донбасса Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно

В октябре 2018 года стало известно, что солдаты ВСУ требуют деньги со своих сослуживцев за карты минных полей в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Командиры подразделений должны передавать сменщикам схемы расположения мин, когда покидают Донбасс, однако разведка самопровозглашенной ДНР установила, что вместо этого командиры предлагают новоприбывшим выкупать информацию.

В ноябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что в период с 2014 по 2018 годы 33 798 украинских военнослужащих самовольно оставили части или дезертировали. Число небоевых безвозвратных и санитарных потерь составило 17 993 человека, при этом самыми частыми причинами гибели стали самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками.

Операция объединенных сил (ООС) в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!