Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

Отмечается, что солдат получил тяжелое ранение. Он сел за руль нетрезвым.

«По установившейся традиции происшествие скрывается командованием от вышестоящего руководства», — добавил Марочко.

В сентябре три ребенка погибли в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой в самопровозглашенной Донецкой народной республике. При детонации снаряда пострадал еще один несовершеннолетний. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!