Три ребенка подорвались на мине в ДНР

Три ребенка погибли в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил Донецкому агентству новостей в воскресенье, 30 сентября.

Отмечается, что при детонации мины пострадал еще один ребенок. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

29 сентября на съезде коммунистической партии в Донецке произошел взрыв. Пострадали четыре человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. Месяцем ранее при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Взрывное устройство было заложено заранее.

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