Кандидата на пост главы ДНР заподозрили в инсценировке покушения

Игорь Хакимзянов, кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), инсценировал покушение на себя. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Есть оперативные данные, ребята наши работали, он [Хакимзянов] считал, что это хороший пиар-ход — небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал», — отметил собеседник агентства.

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Источник также отметил, что «следствие разберется» с произошедшим. Он подчекнул, что «такие общественно опасные методы недопустимы».

Взрыв на съезде компартии в Донецке произошел 29 сентября. Сообщалось, что пострадали четыре человека, в том числе и Игорь Хакимзянов.

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