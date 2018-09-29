При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

Взрыв произошел на съезде компартии в Донецке. Об этом сообщил депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский, передает РИА Новости.

«В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии», — сказал он.

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По информации «Интерфакса», взрыв произошел в здании на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Взрывное устройство было заложено заранее. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают и возлагают ответственность за убийство на Москву.

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