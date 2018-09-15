В убийстве Захарченко нашли след западных спецслужб

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб. Об этом в субботу, 15 сентября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ (…). В результате дальнейшей работы спецслужб [ДНР], анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — пояснил Пушилин.

По его словам, в рамках расследования по подозрению в причастности к убийству задержан один человек, который уже «дал полную раскладку, показания». «Есть понимание, кто это сделал», — отметил Пушилин.

Он также добавил, что в настоящее время помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

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