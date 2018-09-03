ФСБ призналась в работе в Донбассе

Группа сотрудников Федеральной службы безопасности России направлена в самопровозглашенную Донецкую народную республику для помощи в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

«Специалисты там уже работают», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, направлены ли сотрудники ФСБ в ДНР после гибели Захарченко в результате покушения.

По словам Беседы, в ФСБ считают, что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы. «Мы думаем, что это определенно так», — добавил он.

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2 сентября «Росбалт» со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщил, что в Донецк по поручению президента России Владимира Путина прибыла группа неких российских специалистов, которой поставлена задача найти реальных исполнителей покушения на Захарченко. «Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что настоящие убийцы пока не найдены. «Эксперты утверждают, что на ту закладку [взрывного устройства] ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли», — подчеркнул источник.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями пообещал, что у тех, кто убил Захарченко, не получится «поставить народ Донбасса на колени». Впоследствии в Кремле заявили, что последствия гибели главы ДНР будут «достаточно неизбежные».

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