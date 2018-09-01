Названо место закладки убившей Захарченко бомбы

Взрывное устройство, убившее главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, по предварительным данным, было заложено в один из осветительных приборов в кафе «Сепар» в центре Донецка — люстру или торшер. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники из силовых структур ДНР.

Собеседники издания отмечают, что действие бомбы приводилось звонком с телефона. К организации преступления могут быть причастны люди из ближайшего окружения Захарченко, которые знали о его перемещениях, передает газета.

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По словам силовиков, без помощи «своих» установить взрывное устройство в кафе было бы невозможно, так как заведение хорошо защищалось — оно, по их данным, принадлежало начальнику охраны ДНР.

В Донецке и республике введено чрезвычайное положение. Задержанные по подозрению в убийстве Захарченко в ходе допроса признались, что к совершению преступления причастна украинская сторона.

Захарченко погиб в пятницу в центре Донецка. Он умер на месте из-за черепно-мозговой травмы, полученной при взрыве в кафе «Сепар». Два человека, сопровождавших главу ДНР, тяжело ранены, их отвезли в больницу. Один из них — вице-премьер и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Имя второго неизвестно.

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