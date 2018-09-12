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В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко

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Полиция самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала фотографию мужчины, который может быть причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Видеозапись со снимком и объявлением размещена на сайте республиканского МВД.

По данным правоохранительных органов, неизвестный находился в кафе «Сепар» в Донецке, когда там прогремел взрыв, унесший жизнь Захарченко. Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой передать любые сведения о подозреваемом.

В Донецке в связи с гибелью главы ДНР (произошедшее с ним в Москве считают террористическим актом) работает группа сотрудников ФСБ России. По данным источников, президент Владимир Путин поручил им «найти и наказать» реальных исполнителей покушения. Кремль не комментирует ни сам факт работы ФСБ на де-юре территории Украины, ни информацию о миссии чекистов.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

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