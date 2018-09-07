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Окружение Захарченко бежало в Россию

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Александр Казаков

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», — рассказал собеседник агентства, входящий в окружение погибшего лидера ДНР Александра Захарченко.

По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Ранее 7 сентября Народный совет ДНР снял с Захарченко, погибшего 31 августа, полномочия главы республики. И.о. руководителя ДНР до проведения выборов, назначенных на 11 ноября, назначен председатель республиканского парламента Денис Пушилин.

В Донецке в связи с гибелью Захарченко (произошедшее с ним в Москве считают террористическим актом) работает группа сотрудников ФСБ России. По данным источников, президент Владимир Путин поручил им «найти и наказать» реальных исполнителей покушения. Кремль не комментирует ни сам факт работы ФСБ на де-юре территории Украины, ни информацию о миссии чекистов.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве бомбы, заложенной в донецком кафе «Сепар». Вместе с ним находился вице-премьер Тимофеев. Он получил тяжелые травмы, но уже через полтора дня появился на публике, посетив похороны главы республики.

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