Прокуратура ДНР потребовала назначить нового главу республики

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) потребовала отправить в отставку временно исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова. Новый исполняющий обязанности главы ДНР должен быть назначен парламентом. Об этом говорится в представлении на имя председателя народного совета Дениса Пушилина, которое внес и.о. генпрокурора Андрей Спивак. Текст документа опубликовало Донецкое агентство новостей.

Назначение Трапезникова противоречит конституции ДНР, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий главы республики, их временно исполняет первый заместитель председателя совета министров. При этом такой должности в совете министров вообще не существует, говорится в представлении.

Материалы по теме Захарченко взорвали в Донецке Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы

Пост председателя совета занимал Захарченко. Согласно закону об органах власти ДНР, после смерти председателя министры должны быть отправлены в отставку. Таким образом, Трапезников, который был вице-премьером, по закону находится в отставке.

Единственным легитимным органом власти в ДНР в данный момент является народный совет республики, указывает прокуратура. Именно он должен назначить временно и.о. главы республики, сформировать совет министров и ЦИК и «создать все необходимые условия» для проведения досрочных выборов главы ДНР.

Спивак потребовал от Пушилина «незамедлительно принять конкретные меры по устранению нарушений закона».

31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко, который приехал почтить память скончавшегося певца Иосифа Кобзона. Вместе с Захарченко умер его телохранитель, 12 человек получили ранения, в том числе министр сборов и доходов Александр Тимофеев. Власти республики считают произошедшее терактом, подготовленным украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. После смерти Захарченко представители ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) несколько раз заявляли, что, по их данным, украинская армия готовит масштабное наступление в Донбассе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



