Депутата заподозрили в угрозе применения насилия из-за поста о смерти Захарченко

Instagram удалил пост вице-спикера Госдумы Петра Толстого о смерти лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сенатор рассказал на своей странице в Facebook.

К записи депутат прикрепил скриншот с пояснениями представителей соцсети о правилах публикаций. Согласно сообщению, пост Толстого был удален за «насилие или угрозу применения насилия». За повторное нарушение аккаунт депутата может быть удален. «"Свобода слова" по версии Цукерберга», — возмутился сенатор.

Аналогичная публикация Толстого о смерти Захарченко осталась доступна в Facebook (социальная сеть также принадлежит Марку Цукербергу — он владеет 28 процентами акций и контролирует 57 голосующих прав — прим. «Ленты.ру»). В ней, в частности, вице-спикер выразил соболезнования близким, родным и боевым товарищам главы ДНР и написал, что с террористами «разговор короткий». «Националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе», — сказано в его записи.

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Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Вместе с ним был убит его телохранитель, 12 человек получили ранения, в том числе министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев. Власти республики считают произошедшее терактом, Донецк обвиняет в подготовке убийства украинские спецслужбы. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева. Временно исполнять обязанности Захарченко будет Дмитрий Трапезников.

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