Привезенный в Россию украинский фильм о Донбассе проверят на экстремизм

Генеральная прокуратура России проверит украинскую документальную ленту «Война ради мира» на экстремизм. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский, передает «Интерфакс» в среду, 13 декабря.

Глава Минкульта ответил на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого, пожаловавшегося на картину, которую планировалось показать в рамках кинофестиваля «Артдокфест» в Москве.

«Учитывая, что в ролике к указанному фильму, размещенном в свободном доступе на канале YouTube, имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны, Минкультуры России обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования с целью недопущения показа на территории России фильма с явными признаками экстремистской направленности», — говорится в ответе Мединского.

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Отмечается, что организаторы «Артдокфеста» отменили показ «Войны ради мира». Вместо фильма зрителям представили картину чеха Филипа Ремунды «Эпохальное путешествие пана Тржиски в Россию».

«Война ради мира» Евгения Титаренко посвящена украинским добровольцам, принявшим участие в конфликте на востоке страны в 2014-м и 2015 годах.

Ранее в декабре около 50 активистов движения SERB ворвались в московский кинотеатр «Октябрь», где в рамках «Артдокфеста» был запланирован показ литовско-российской ленты Беаты Бубенец «Полет пули» про бойцов украинского батальона «Айдар», принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе. Сеанс был сорван. Организаторы фестиваля присудили «Полету пули» приз «Лавр» в номинации «Арт-фильм».

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