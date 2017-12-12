Героизирующий батальон украинских радикалов фильм получил премию в России

Литовско-российская картина Беаты Бубенец «Полет пули», показ которой был сорван на международном фестивале документального кино «Артдокфест», получила приз «Лавр» в номинации «Арт-фильм». Премию создателям фильма вручил президент фестиваля режиссер Виталий Манский, сообщают РИА Новости.

«Мои друзья все время поддерживали меня», — сказала Бубенец, получая премию.

Картину должны были продемонстрировать в кинотеатре «Октябрь» 10 декабря. Но показ был сорван ворвавшимися в кинозал активистами движения SERB.

Фильм «Полет пули» рассказывает о бойцах батальона «Айдар», сформированного преимущественно из украинских националистов. Батальон принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе.