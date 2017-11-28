Аваков назвал численность ополченцев Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе силовикам противостоит 35 тысяч ополченцев. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Действуют 1-й армейский корпус в Донецке и 2-й армейский корпус в Луганске... Всего на востоке Украины находятся свыше 35 тысяч человек», — сказал Аваков.

По его словам, численность этих формирований, структура, а также данные об имеющихся в их распоряжении бронетехнике, минометах и ракетном вооружении известны украинской стороне благодаря деятельности разведки.

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Аваков проинформировал, что на вооружении ополченцев находятся 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 РСЗО, 363 противотанковых комплексов. «Это больше, чем на вооружении Великобритании», — отметил глава МВД.

22 ноября украинские военные заняли поселки Гладосов и Травневое в окрестностях Светлодарска. Населенные пункты находится в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Уточняется, что Гладосово и Травневое захватили военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.