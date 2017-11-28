Аваков назвал численность ополченцев Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе силовикам противостоит 35 тысяч ополченцев. Его цитирует «Интерфакс-Украина».
«Действуют 1-й армейский корпус в Донецке и 2-й армейский корпус в Луганске... Всего на востоке Украины находятся свыше 35 тысяч человек», — сказал Аваков.
По его словам, численность этих формирований, структура, а также данные об имеющихся в их распоряжении бронетехнике, минометах и ракетном вооружении известны украинской стороне благодаря деятельности разведки.
Аваков проинформировал, что на вооружении ополченцев находятся 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 РСЗО, 363 противотанковых комплексов. «Это больше, чем на вооружении Великобритании», — отметил глава МВД.
22 ноября украинские военные заняли поселки Гладосов и Травневое в окрестностях Светлодарска. Населенные пункты находится в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Уточняется, что Гладосово и Травневое захватили военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар».
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.