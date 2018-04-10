Госдума блеснула знаниями о ключах шифрования

BBC Russian / YouTube

Русская служба «Би-би-си» опубликовала видеоролик с опросом депутатов Госдумы, которых попросили пояснить простым языком, что такое «ключи шифрования».

Депутат Раиса Кармазина сообщила, что не может дать определенный ответ, так как она «за него еще не голосовала». Также она добавила, что ее эта тема волнует, и обещала разобраться в вопросе ко второму чтению. Какой закон имела в виду Кармазина — неизвестно.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ключи шифрования с банковским пин-кодом. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал их «желанием соблюсти закон, который действует на территории страны». Директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, выступающий в качестве эксперта от интернет-отрасли, порекомендовал обратиться с этим вопросом к специалистам.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России, поскольку представители компании отказались предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Администрация сервиса продолжает настаивать на незаконности этих требований и их невыполнимости по техническим причинам.

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