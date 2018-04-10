Работа Госдумы встала

Из-за поломки микрофона на трибуне для выступлений в зале пленарных заседаний Госдумы был объявлен технический перерыв. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает ТАСС.

В ходе доклада по законопроекту о жертвах политических репрессий депутат Виктор Водолацкий («Единая Россия») был вынужден прервать свое выступление из-за постороннего шума. «В чем дело?» — удивился он. «Стоять!» — сказал депутат, поправив микрофон после очередной попытки продолжить выступление.

После этого первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников предложил Водолацкому продолжить выступление с места, однако вскоре объявил о необходимости провести технический перерыв.

«Коллеги, объявляется перерыв до 15:00. В 15:00 продолжаем работу», — сказал Мельников после того, как сотрудница технической службы проинформировала его о том, что «что-то случилось с пультом».

В июле прошлого года из-за капающей с потолка воды депутаты были вынуждены закончить пленарное заседание почти на 20 минут раньше. Крыша начала протекать во время выступления вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой. За месяц до этого в зале пленарных заседаний ГД под одним из депутатов от ЛДПР провалилось кресло. Владимир Жириновский тогда заметил, что «это уже второй случай».

После инцидента председателю Госдумы Вячеславу Володину напомнили о предложении Жириновского провести «реновацию» нижней палаты парламента. Володин ответил, что это произойдет только тогда, когда все избиратели получат новое и комфортное жилье.

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