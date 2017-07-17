В Госдуме перестала протекать крыша

Протечка крыши в здании Государственной думы устранена. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила глава комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Ольга Савастьянова, передает агентство городских новостей «Москва».

«Все нормально, зал [пленарных заседаний] в рабочем состоянии», — сказала она.

14 июля из-за капающей с потолка воды депутаты были вынуждены закончить пленарное заседание почти на 20 минут раньше. Крыша начала протекать во время выступления вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой.

После инцидента председателю Госдумы Вячеславу Володину напомнили о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести «реновацию» нижней палаты парламента. Володин ответил, что это произойдет только тогда, когда все избиратели получат новое и комфортное жилье.

14 июня в зале пленарных заседаний ГД под одним из депутатов от ЛДПР провалилось кресло. Жириновский тогда заметил, что «это уже второй случай», и обратился к Володину с просьбой укрепить сиденья.

В феврале спикер Госдумы отмечал, что в зале пленарных заседаний депутатам не хватает воздуха, и помещение предстоит реконструировать.