У Госдумы протекла крыша

В здании Госдумы произошла протечка крыши, передает корреспондент агентства городских новостей «Москва».

«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке, крыша течет, ну что я могу сказать. Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет», — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, во время выступления которой с трибуны нижней палаты парламента и обнаружилась протечка.

В свою очередь первый зампредседателя ГД Александр Жуков предложил объявить десятиминутный перерыв. «Коллеги, попрошу всех выйти из зала», — сказал он.

После паузы спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вернуться к работе. «Коллеги, в непростых погодных условиях давайте мы завершим рассмотрение вопроса», — отметил законодатель. По его словам, которые приводит РИА Новости, учитывая, что «там гремит и льет, не выдерживает перекрытие» (в Москве в пятницу, 14 июля, прошел сильный дождь с грозой — прим. «Ленты.ру»).

В связи со случившимся депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к Володину и напомнил о предложении Владимира Жириновского провести «реновацию Государственной думы». Спикер ответил, что это произойдет только тогда, когда все избиратели получат новое и комфортное жилье.

«Коллеги, мы должны в новое здание переехать, когда последний наш избиратель переедет в новую квартиру. Поэтому из этого исходите. А когда вы хотите переехать в новое здание, а у нас избиратели будут в ветхом аварийном жилье, я думаю, что вас Владимир Вольфович не поддержит», — заявил Володин.

Жириновский, в свою очередь, сказал, что не уйдет из «протекшей» Госдумы, пока не убедится, что в здании никого не осталось, поскольку «капитан покидает судно последним».