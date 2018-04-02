Telegram снизошел до ФСБ насчет ключей шифрования

Представители Telegram в очередной раз напомнили Роскомнадзору, что они не могут предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По словам юриста, 4 апреля истекает срок, в который руководство мессенджера обязано передать ключи шифрования силовикам, однако сделать это технически невозможно. «Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», — заявил правозащитник, представляющий Telegram в суде.

Чиков также приложил официальный документ, в котором объясняется принцип работы зашифрованных чатов. В нем говорится, что при генерации авторизованного ключа для секретных чатов используется асимметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана. Это значит, что одна из двух частей ключа всегда остается на пользовательском устройстве и не передается по каналам связи. Поэтому руководство Telegram не имеет доступа к «информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», говорится в документе.

В октябре Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей на 800 тысяч рублей.

20 марта Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера Telegram о необходимости предоставить информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. На исполнение требования представителям мессенджера отвели 15 дней. В противном случае сервису грозит блокировка на территории России.

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