Роскомнадзор поспешил откреститься от сбоя Telegram

Роскомнадзор прокомментировал массовый сбой в работе мессенджера Telegram, заверив пользователей, что ведомство к этому инциденту не причастно. Об этом представители написали в Twitter.

«Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что проблемы с доступом к Telegram наблюдаются у пользователей из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.

Представители сервиса в Twitter подтвердили наличие неполадок и заверили, что в ближайшее время проблемы будут устранены.

Проблемы начались 29 марта примерно в 11 утра по московскому времени. Чаще всего пользователи не могут подключиться к мессенджеру.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram, в котором требовалось признать недействительным приказ ФСБ о порядке предоставления «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях».

В связи с этим Роскомнадзор уведомил сервис, что выдача запрашиваемой информации должна произойти в течение 15 дней с решения суда. В противном случае Telegram грозит блокировка на территории России.

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