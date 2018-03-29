Произошел массовый сбой Telegram

Пользователи социальных сетей пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram.

Судя по всему, приложение не работает у пользователей из России и стран СНГ. Эту же информацию подтвердили представители Telegram в Twitter.

«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением на данный момент. Мы разбираемся с проблемой и надеемся, что скоро вернемся в онлайн», — говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.

— Мать твою, Джонни, в моем нике сидит чёртов гук! (@kliao1337) 29 марта 2018, 08:35

По данным с сайта Downdetector: проблемы начались 29 марта примерно в 11 утра по московскому времени. Чаще всего пользователи не могут подключиться к мессенджеру.

В октябре 2017 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Представители мессенджера обратились в Верховный суд для обжалования приговора, однако судья отклонил иск, в котором сотрудники Telegram требовали признать приказ ФСБ недействительным.

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