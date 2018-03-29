Ищущим любовь геям порекомендовали провериться

Крупнейший сервис знакомств для геев и бисексуалов Grindr включил в интерфейс напоминания о необходимости тестов на ВИЧ-инфекцию, сообщает BuzzFeed.

Приложение предложило пользователям возможность добавить в профиль информацию о своем ВИЧ-статусе и дате последнего тестирования. Также сервис рекомендует установить напоминание о необходимости сдачи анализа и предлагает ближайшую клинику, где проводятся подобные тесты, основываясь на данных о локации пользователя.

Таким образом администрация Grindr надеется повлиять на общество, обратив внимание на необходимость тщательно следить за своим здоровьем.

Сервис также объявил о запуске бесплатной рекламы для сайтов американских клиник, тестирующих пациентов на наличие инфекции. Сотрудники надеются, что это поможет остановить рост количества пациентов со статусом ВИЧ+ на юге США: наибольшее количество положительных диагнозов приходится на чернокожих мужчин из южных штатов, следом за ними по статистике идут латиноамериканцы.

Grindr уже проводил акцию по распространению комплектов для тестирования на ВИЧ среди геев и бисексуалов. Однако сотрудники пришли к выводу, что разовые мероприятия не изменяют картину в целом. Введение функции в приложение, по их мнению, повлияет на ситуацию.

Ежедневная аудитория сервиса составляет более 3,5 миллионов ежедневных пользователей. Доктор Джеффри Клауснер (Jeffrey Klausner) предположил, что вместе с изменениями способов знакомств людей необходимо менять и стратегии профилактики заболеваний, ведь подобные напоминания необходимы в приложениях для встречи партнера.

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