Российский блогер записал предсмертное послание после каминг-аута

Автор YouTube-канала «Дневник гея» опубликовал ролик, в котором заявил о намерении покончить с собой. Об этом сообщает паблик «Селфи».

Молодой блогер Георгий Рогов рассказал, что у него не осталось сил терпеть многочисленные унижения со стороны бывших друзей и коллег по работе, которые стали презирать его после каминг-аута.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня, скорее всего, уже нет. Надеюсь, мой друг Артем смонтирует это видео и выложит», — начал ролик Рогов, после чего в кадре появилась надгробная плита с его именем.

По словам блогера, после его признаний недоброжелатели подали на него заявление в прокуратуру, из-за чего молодого человека уволили с работы. Кроме того, ему неоднократно угрожали неизвестные. «Ты боишься в подъезд входить и выходить из подъезда (…), потому что твой адрес знают люди, которые очень сильно тебя не любят», — добавил Рогов.

На канал «Дневник гея» подписано около 4,2 тысячи человек. В комментариях пользователи пожалели блогера: некоторые из них выразили надежду, что видео является лишь шуткой.

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