Apple разрекламировала пляшущих на своей свадьбе геев и лесбиянок

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Австралийское подразделение Apple записало серию рекламных роликов iPhone X, главные роли в которых исполнили геи и лесбиянки. Компания предлагает использовать гаджет, чтобы запечатлеть важные моменты, например, гей- и лесби-свадьбы. Короткие видео появились в YouTube-аккаунте Apple Australia.

В рекламных роликах однополые пары радуются одному из главных событий в жизни и исполняют первый танец молодоженов. В одном из видео от трогательности момента у мужчины-партнера по щеке бежит слеза.

В 2016 году корпорации Apple пришлось удалить изображение однополой пары с детьми из нескольких зарубежных версий рекламы ко Дню матери.

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