Apple призналась в использовании Google

Американская компания Apple использовала Google Cloud Platform — облачное хранилище Google — для хранения данных iCloud. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на iOS Security Guide.

Как отмечает телеканал, Apple периодически публиковала отчеты о безопасности — в более ранних публикациях указывалось на использование компанией для хранения информации удаленные системы Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако обновленная в январе версия iOS Security Guide говорит о том, что Apple стала использовать Google Cloud Platform, а Microsoft Azure из списка исчезла.

В документе не сообщается, когда компания начала впервые пользоваться услугами Google. В Apple и Microsoft на запросы журналистов не ответили.

Ранее сообщалось, что в последней версии iOS найден баг, который позволяет удаленно отключить любое устройство Apple. В тестовой версии iOS 11.3 этот баг уже исправлен.

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