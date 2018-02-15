Найден новый способ вывести из строя iPhone

В последней версии iOS найден баг, позволяющий удаленно отключить любое устройство Apple. Журналист The Verge опубликовал в Twitter ролик с демонстрацией ошибки.

Для этого необходимо отправить пользователю сообщение с символом «знак» на языке телугу. При попытке прочитать сообщение смартфон отключится. Также из-за этого пользователь не сможет открыть iMessage, так как программа будет постоянно перезагружаться. В тестовой версии iOS 11.3 этот баг уже исправлен.

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