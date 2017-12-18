Apple оправдалась за многочисленные баги

Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер оправдался за череду багов, которые возникали в iOS и macOS в последнее время. Свои извинения он принес в интервью The Telegraph.

«У нас была просто плохая неделя. Произошли некоторые неприятные моменты, вот и все. Команда будет проверять систему и внимательно следить за процессом разработки, а также делать все возможное, чтобы подобного не повторилось», — пояснил Шиллер.

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Топ-менеджер Apple также рассказал о процессе работы над новыми устройствами и о том, почему у компании возникают задержки в выпуске. На примере умной колонки HomePod он подчеркнул, что корпорация заботится о качестве продукта, поэтому готова поступиться дедлайнами. Ожидалось, что устройство выйдет осенью 2017 года, однако дату перенесли на следующий год.

За последние месяцы пользователи столкнулись с массой проблем в операционных системах iPhone и компьютером Mac. В частности, при попытке устранить уязвимость с получением прав администратора пользователи компьютеров Apple обнаружили новый баг, препятствующий скачиванию файлов с удаленного сервера.

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